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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çaykur Rizespor, Ismael Diomande'yi kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, Ismael Diomande'yi kadrosuna kattı

İmza töreni

- RİZE

İmza Töreni Teknik Direktör Forma Rektör 


- Çaykur Rizespor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Caen'de forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Ismael Diamande'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı. Fildişi Sahili oyuncu Ismael Diomande Çaykur Rize Didi Statyumu'nda düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan imzayı attı. Geçtiğimiz yıl Fransa Ligue 1 ekiplerinden Caen forması giyen Ismael Diomande, Rize ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Milli takımda forma giydiği için lige hazır olarak geldiğini dile getiren İsmael "Milli takımda olduğum için çok az tatil yaptım, antrenman yaptım çok fit bir şekilde geldim buraya. Bir çok takımdan transfer teklifi vardı. Ben ve ailem Müslüman, böyle bir ülkede daha rahat edebileceğimi düşündüm. Türkiye’den de birçok takımdan teklif geldi ama teknik direktörümüzle konuştuktan sonra Rize’ye gelme kararı verdim" şeklinde konuştu.

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