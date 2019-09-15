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15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Çaykur Rizespor-Göztepe maçının ardından - RİZE

Çaykur Rizespor-Göztepe maçının ardından - RİZE

- Çaykur Rize spor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklaması - Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın açıklamasıRİZE - Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile sahasında 0 - 0 berabere kalan Çaykur Rize spor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Rakip takım oyunu ilk devre çok soğuttu. Bizde hızlandırıp oyunu lehimize çeviremedik." dedi.
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise ligde 1 puan ile Rize geldiklerini rakibin 7 puan ile ilk üç haftada iyi işler başardığını söyledi.

Teknik Direktör Uttu Rektör 

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