Çaykur Rizespor-Eskişehirspor maçının ardından - RİZE Haberi
- Çaykur Rize spor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez - Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural - Çaykur Rize spor Teknik Direktörü Üzülmez:"İlk 10 dakikada 2 - 0 öne geçmemiz bizi rahatlattı ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" - Eskişehirspor Teknik Direktörü Vural: - "Eskişehirspor gibi büyük bir çınarın devrilmesini kimse istemiyor. Oyuncularımız biz bu takımın ligde kalacak sonuçları alacağımıza inanıyorum"RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Eskişehirspor'u 4 - 1 yenerek liderliğini sürdüren Çaykur Rize spor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, ilk on dakikada 2 - 0 öne geçmelerinin takımı rahatlattığını ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Üzülmez maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyunun başında şok presler uyguladığını ve bunu başardıklarını belirtti. Rakibin defanstan çıkarken top kayılarının olduğunu incelediklerine değinen Üzülmez, "Hafta içi bunu anlattık. Oyuncularımız ile doğru baskılarla bunu yapmayı başardık. İlk on dakikada 2 - 0 öne geçmemiz bizi rahatlattı ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. oyuncularımı herkesi kutluyorum." dedi. Takımın yukarı doğru ivme kazanan bir görüntü verdiğinin altını çizen Üzülmez, "Haftalar ilerledi ve makas daraldı. Oyuncularımızda olayın bilincinde ve sorumluluklarını yerine getiriyorlar. İlerleyen haftalarda da aynı mücadele ve coşku ile saha içerisinde olup ligi iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Amacımız hak ettiğimiz yere yükselmek." diye konuştu. - Eskişehirspor cephesiEskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, maça başlar başlamaz gol yediklerini ve kendileri için şok olduğunu kaydetti. İlk golünü şokunu atlatamadan 9. dakikada 2. gol yediklerinin altını çizen Vural, "Pozisyon ofsayt gibi düşünüyorduk ama temiz olduğunu söylediler. 3. gol ise penaltıdan yedik. Biraz kolay bir penaltı oldu. Birinci yarı bizimde iki tane pozisyonumuz var. İkinci yarı ise taçtan yediğimiz gol var." ifadeleriniSarı kart sınırında 6 oyuncuları olduğuna değinen Vural, "Maçı kaybedebiliriz ama oyuncu kaybedersek çok kısıtlı bir kadromuz var. Takımın hırpalanmasını istemedik. Kolay değil maçı çevirip dikkatli oynayacaksınız. Bizim için 6 oyuncumuz kartsız bitirerek Samsunspor maçında oynama imkanı oldu. Bizim için tek pozitif şey bu." şeklinde konuştu. Rize li taraftar desteklerinden dolayı teşekkür eden Vural, şöyle devam etti:"Eskişehirspor gibi büyük bir çınarın devrilmesini kimse istemiyor. Oyuncularımız biz bu takımın ligde kalacak sonuçları alacağımıza inanıyorum. Amacımız bu takımı ligde tutmak. Kayıtsız şartsız buradayız. Böyle bir taraftar kitlesine alt sıralar yakışmıyor. Büyük camia ve sezon sonu geldiğinde gelecek sezon üst lige çıkması için inşallah hedefleri olur. Kazasız belasız bu sezonu atlatmak için çalışacağız."