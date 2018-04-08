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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçının ardından

Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçının ardından

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'in açıklamaları

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-Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın açıklamaları

- - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez:- "Artık haftalar daraldı, makas daraldı, virajlar azalmaya başlıyor"- Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural:- "Eskişehirspor gibi büyük bir çınarın devrilmesini kimse istemiyor" RİZE

- Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor, Eskişehirspor’u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez önlerindeki virajın daraldığını dile getirerek, "Hafta içinde çalışmıştık zaten, oyunun başında şok presler dediğimiz olayı geçtiğimiz hafta İstanbulspor maçında da yapmıştık. Bugünkü maçta da aynı düşünce içerisinde sahadaydık ve bunu da başardık. Maçın başında öne geçmemiz ve arkasından ilk 10 dakika içerisinde ikinci golü bulmamız bizi rahatlattı. Oyuncularım daha rahat oynamaya başladılar saha içerisinde. Daha doğru oynamaya başladılar ve hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum. Son haftalarda yukarıya doğru ivme kazanan bir takımım var. En azından bütün oyuncularımın arzusu ve isteği üst seviyede. Artık haftalar daraldı, makas daraldı, virajlar azalmaya başlıyor. Oyuncularım da olayın bilincindeler. Herkes saha içerisinde sorumluluklarını daha iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Umarım aynı duygu ve düşüncelerle önümüzdeki haftalarda da aynı motivasyonla, aynı istekle sahada olup, kalan 4 haftayı da en iyi şekilde bitirmek istiyoruz” dedi.
Eskişehirspor cephesi Karşılaşma sırasında Eskişehirspor'a verdiği destekten dolayı Rizespor taraftarına teşekkür eden konuk ekip Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise, "Karşılaşma başladı 42’inci saniyede golü yedik. Dolayısıyla bizim için şok oldu. Çünkü baya bir konsantreydik, oynama gayreti içerisindeydik. 7 dakika sonra Vedat’ın attığı ikinci gol var. Dışarıda konuştuğumuz insanlar ofsayt olduğunu ifade ediyor ama hocalarımızla konuştum temiz dediler. Üçüncü gol de bir penaltı pozisyonu. Onda da bizim dışarıda görüştüğümüz arkadaşlarımız çok net olmadığını ifade ettiler ama hocalarımızla konuştuk, elden bir çekme olduğunu ifade ettiler. Dolayısıyla maç biraz sertleşmeye başladı.
İkinci devre oyuncularımızı germeyi düşünmedik biz. Bir taçtan yediğimiz gol oldu. Benim devre arası konuştuğum, 6 tane sarı kartlı oyuncumuzun dikkatli olmasını istedik. Eskişehirspor gibi büyük bir çınarın devrilmesini kimse istemiyor. Bu takımın ligde kalmasını sağlayacak sonuçları alacağına inanıyoruz, ki inanmasak burada ne işimiz var. Bizim buraya gelişimizde hakikaten ekonomik hiçbir talebimiz olmadı. Bize olan bir ihtiyacı söyledi arkadaşlarımız, biz de madem öyle, ihtiyacınız varsa kayıtsız şartsız oluruz, elimizden geleni yaparız dedik. Ben inşallah mahcup olmayacağımızı düşünüyorum. Çünkü böyle büyük bir taraftar kitlesine aşağılarda olmak yakışmıyor. Ama maalesef Türkiye'deki futbolun sorunlarını iliklerine kadar yaşayan bir camiayız” ifadelerini kullandı.
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