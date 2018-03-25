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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Çaykur Rizespor, Dinamo Batum'u hazırlık maçında 2-1 mağlup etti

Çaykur Rizespor, Dinamo Batum'u hazırlık maçında 2-1 mağlup etti

Maçtan detaylar

- RİZE

Kale Direği Hazırlık Maçı 


- Çaykur Rizespor hazırlık maçında sahasında Gürcistan takımı FC Dinamo Batum ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. Milli maç arasını boş geçmek istemeyen Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sahasında Gürcistan ekibi FC Dinamo Batum ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor 30. dakikada kaleci Kaya Tarakçı'nın yerine oyuna Cihan Topaloğlu'nu soktu. İkinci yarıya yeşil-mavili ekip, Lincoln, Petrucci, Saadane, Robin Yalçın ve Samudio dışında 4 oyuncu değiştirerek başladı.
Konuk ekip Dinamo Batumi ise ikinci yarıya 6 oyuncu değiştirerek sahaya çıktı. Maçtan dakikalar 59. dakikada ceza sahası dışından aldığı topu süren Samudio, çektiği sert şutu ile topu ağlarla buluşturdu. 1-0 64. dakikada çizgi dibine inan Turgut Doğan geri pasını Petrucci’ye verdi. Petrucci’nin topu kale direğine az farkla dışarıya çıktı. 75. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Flamarior, topu kale direğinin dibinden ağlara gönderdi. 1-1 90. dakikada Petrucci’nin ceza sahasının dışarısından ortasına karşılık veren Robin topu ağlarla buluşturdu. 2-1
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