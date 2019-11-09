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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çaykur Rizespor'dan organ bağışı

Çaykur Rizespor'dan organ bağışı

- Başkan Hasan Kartal’ın organlarını bağışlaması

Tarım Farkındalık Organ Bağışı Spor Müsabakası 

-- Başkan Hasan Kartal Röp.
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- - Hasan Kartal: “Tüm takımların bu kampanyayı yapması gerekir” RİZE

- Çaykur Rizespor’un Kulüp Başkanı Hasan Kartal ve yönetim kurulu üyeleri, Çaykur Didi Stadyumu önünde kurulan organ bağış noktasına giderek organlarını bağışladı. Süper Lig’de bugün oynanacak olan Çaykur Rizespor - Antalyaspor müsabakası öncesi Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal ve berberindeki yönetim kurulu üyeleri Çaykur Didi Stadyumu önünde kurulan organ bağış noktasına giderek organlarını bağışladı. Kalp yetmezliği teşhisinden dolayı tedavi gören 12 yaşındaki Rizespor taraftarı Esila Tüfekçi’nin hastalığına farkındalık oluşturmak için düzenlenen kampanyaya Başkan Kartal ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda taraftar da destek verdi. Organlarını bağışlayan Başkan Kartal, yaptığı açıklamada, “İnsanlığa hizmet etmektir bu olay. Öldükten sonra yapacak hiçbir şey yok. Nasıl olsa organlarını kullanamıyorsun. Birilerinin bundan faydalanmasından daha güzel bir şey var mı? Tüm vatandaşlarımızın organlarını bağışlamasında fayda var. Bizim taraftarımız hep iyidir. Taraftar ve yönetim iç içeyiz. Rize ile bütünleşmişiz. Rahat olun biz yukarılarda oynayacağız. Spor bütünleştiricidir. Bu olayı tüm takımlar kendi evinde yapması gerekir. Herkes yaparsa organ bağışı olayı yayılır. Biz ne varsa bağışladık" dedi.

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