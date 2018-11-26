Çaykur Rizespor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları - RİZE
- Antrenmana katılan futbolcular - Antrenmandan görüntüler - Okan Buruk'un görüntüsü - Isınma hareketleriÇaykur Rize spor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarıRİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Çaykur Rize spor, hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı bulunan Musa Çağıran yer almadı.Antrenmanda, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından koştu.Yeşil - mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.