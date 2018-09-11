Çaykur Rizespor'da Bursaspor maçı hazırlıkları - RİZE
- Çaykur Rize sporlu futbolculardan görüntüler - Antrenmandan görüntüler - Çaykur Rize spor'da teknik sorumlu Mehmet Ali Karaca'nın açıklamasıÇaykur Rize spor'da Bursaspor maçı hazırlıkları - Teknik sorumlu Mehmet Ali Karaca:"Bursaspor'u yenip ligdeki ilk galibiyetimizi alacağımıza inanıyorum"RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rize spor'da teknik sorumlu Mehmet Ali Karaca, "Bursaspor'u yenip ligdeki ilk galibiyetimizi alacağımıza inanıyorum." dedi. Karaca, yeşil - mavili ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile kulübün karşılıklı görüşmelerinin devam ettiğini, bu süreçte takımı ligin 5. haftasındaki Bursaspor maçına hazırlama gayreti içerisinde olduklarını belirtti. Milli takım kamplarında bulunan Gökhan Akkan, Montasar Talbi ve Jakub Brabec'in yarın takıma katılacağını ifade eden Karaca, Musa Çağıran'ın sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olduğunu, Armand Traore'nin salonda çalıştığını, Davide Petrucci'nin ise takımla çalışmalara başladığını kaydetti. Koray Altınay'ın cezası nedeniyle Bursaspor karşılaşmasında forma giyemeyeceğine değinen Karaca, "Takımı en iyi şekilde Bursaspor maçına hazırlıyoruz. Takımdaki çalışma, mücadele azmi ve bireysel performanslar iyi bir görüntü veriyor. Bursaspor'u yenip ligdeki ilk galibiyetimizi alacağımıza inanıyorum." diye konuştu. Bursaspor'un iki maçını izleme şansı bulduklarını aktaran Karaca, "Beşiktaş maçını detaylı analiz etme fırsatı bulduk ama incelemelerimiz devam edecek. Atak ve defansif yönlerine yönelik taktik çalışmalarımız olacak. Maç gününe kadar teknik ve taktik çalışmaları tamamlayarak karşılaşmaya hazır olarak çıkacağız." ifadelerini kullandı. - AntrenmanÇaykur Rize spor, 16 Eylül Pazar günü sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Mehmet Ali Karaca yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil - mavili oyuncular, koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayı yönetim kurulu üyeleri Saffet Mete, Serkan Karavin ve Rahmi Metin ile futbol şube sorumlusu Yılmaz Zehiroğlu da izledi.