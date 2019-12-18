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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çaykur Rizespor'da BTC Turk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - RİZE

Çaykur Rizespor'da BTC Turk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - RİZE

- Mehmet Cengiz Tesisleri - Çaykur Rize spor antrenmanından görüntüler - Çaykur Rize spor'un forvet oyuncusu Marko Scepovic'in açıklamasıÇaykur Rize sporlu Scepovic: "Ligde neden gol atamadığımı ben de bilemiyorum"RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rize spor'un forvet oyuncusu Marko Scepovic, 21 Aralık Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maçı kazanarak üç puan almak istediklerini söyledi.

Scepovic, yeşil - mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor maçının zor bir maç olacağını belirtti.
Yeni Malatyaspor'un daha önce oynadığı maçları seyrettiğini aktaran Scepovic, "İyi futbol oynayan bir takımdan bahsediyoruz. O yüzden bizim için zor bir maç olacağından eminim. Bu sezon bazı maçlarda yaptığımız gibi iyi bir futbol ortaya koyabilirsek eğer oradan da puanlar çıkartacağımızı düşünüyorum. Tabii ki her zamanki gibi amacımız 3 puan olacak." diye konuştu.
Scepovic, performansına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:"Ligde neden gol atamadığımı ben de bilemiyorum. Bunu analiz ediyorum ama son iki maçta ligde gol atabilecek birçok fırsatım oldu. Çok iyi fırsatlar da yakaladım ama ne yazık ki bunları gole çeviremedim. Açıkçası ilk golü attıktan sonra her şeyin çok daha kolay olacağını düşünüyorum. Umarım önümüzdeki maçlarla beraber buna başlarım."

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