Çaykur Rizespor Başkanı Kartal: 'Birlikte başaracağız' - RİZE
Çaykur Rize spor Başkanı Kartal: "Birlikte başaracağız" - RİZE - İmza törenin görüntüler - Çaykur Rize spor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'ın açıklamaları - Teni transferler Oğuz Kağan Güçtekin'in açıklaması - Burak Albayrak'ın açıklaması - Amedej Vetrih'in açıklaması - Chatziisaias'ın açıklaması - Taraftarların futbolcularla fotoğraf çektirmesi "Birlikte başaracağız" - Çaykur Rize spor Kulübü Başkanı Hasan Kartal: - "Camia olarak bütün Rize liler birlikte olmalıyız. Birlikte olursak başarırız"RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rize spor'da, kulüp başkanı Hasan Kartal, camia olarak bütün Rize lilerin birlikte olması gerektiğini belirterek, "Birlikte olursak başarırız." dedi. Yeşil - mavili ekip tarafından Ardeşen Belediyesi Kültür Merkezinde yeni transferler Oğuz Kağan Güçtekin, Burak Albayrak, Amedej Vetrih ve Dimitrios Chatziisaias için tanıtım toplantısı düzenledi. Kulüp başkanı Kartal, burada yaptığı konuşmada, her Rize linin birinci takımının Çaykur Rize spor olması için çalıştıklarını söyledi.
Takım olma yolunda önemli işler başardıklarını ifade eden Kartal, "Camialar dayanışmayı sağlarsa gelecek nesillere sağlam bir takım bırakır. Rize 'nin tamamı, Türkiye'deki ve dünyadaki bütün Rize liler bunun için çalışıyoruz. Camia olarak bütün Rize liler birlikte olmalıyız. Birlikte olursak başarırız. Bu bilinçle çalışıyoruz ve birlikte başaracağız." diye konuştu. Oyuncular için Çaykur Rize spor'un bir şans olduğunu vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:"Onlar kendilerini Rize spor'da gösterecek. Daha iyi kariyer için çabalayacaklar. Bu anlamda Oğuz Kağan ve Burak'a çok güveniyoruz. Vedat Muric burada başarılı oldu ve gitti. Genç oyuncular Fenerbahçe'de oynama şansı bulamadı. Burada oynayıp daha iyi işler yapacaklarına inanıyorum."Hasan Kartal, yabancı oyuncuların ise Rize için birer tanıtım elçisi olacağını kaydederek, kendilerinin de onlara iyi ev sahipliği yapma gayretinde olacaklarını sözlerine ekledi. Rize 'ye gelmekten mutlu olduklarını kaydeden oyuncular ise törenin ardından taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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