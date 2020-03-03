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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

- Antrenmandan detay

Amed Rektör 

-- Ünal Karaman detay

- - Teknik Direktör Ünal Karaman ilk antrenmanına çıktı RİZE

- Süper Lig’de Çaykur Rizespor, bu hafta oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor evinde Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek. Yeşil-mavili ekip söz konusu müsabakanın hazırlıklarına bugün Mehmet Cengiz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde başladı.
Karadeniz ekibinde oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi. Öte yanda Mohamed Abarhoun sağlık probleminden dolayı antrenmana katılmadı. Teknik Direktör Ünal Karaman Çaykur Rizespor’da ilk antrenmanına çıkarken, antrenmanı bazı yöneticiler de takip etti.
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