Çaykur Rizespor, Atakan Akkaynak'la sözleşme imzaladı - RİZE
- Toplantının yapıldığı salondan detay - Çaykur Rize spor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'ın konuşması - Atakan Akkaynak'ın konuşması - İmzanın atılması - Atakan Akkaynak'ın Çaykur Rize spor formasıyla poz vermesi - Toplu fotoğraf çekimiÇaykur Rize spor, Atakan Akkaynak'la sözleşme imzaladı - Kulüp Başkanı Hasan Kartal: "Çok önemli bir oyuncu. Bize gelirken tek hedefi bizden Avrupa'ya gitmek olacak" - Atakan Akkaynak: "İnşallah burada Avrupa'ya yol almak istiyorum"RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rize spor, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Atakan Akkaynak'la sözleşme imzaladı.Çaykur Didi Stadında gurbetçi oyuncu Atakan Akkaynak için düzenlenen imza töreninde konuşan Çaykur Rize spor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Atakan'ı ilk yılı kiralık, satın alma opsiyonu ile kadrolarına kattıklarını söyledi.
Kartal, Atakan'ın geleceği parlak bir oyuncu olduğuna işaret ederek, "Çok önemli bir oyuncu. Bize gelirken tek hedefi bizden Avrupa'ya gitmek olacak. İnşallah Rize birinci basamak olacak. İnşallah Rize 'de mutlu olacak. Çaykur Rize spor onun ailesi olacak." dedi. Transferde kulübü düşündüklerini kaydeden Kartal, "Aile bütçesinde nasıl paraya dikkat ediyorsak aynı şekilde dikkat ediyoruz. Ödeme dengesi ve ekonomiyi iyi yönetmeye çalışıyoruz. Bu iyi genç oyunculara uzun süreli sözleşmeler yapıp bir omurga oluşturmak istiyoruz. Atakan'a gelecekte önemli teklifler gelirse elbete önünü açacağız. Biz futbolcunun geleceğini kapatmak istemiyoruz." diye konuştu. Kartal, Mehmet Topal'ın Çaykur Rize spor ile adının anıldığı yönündeki bir soru üzerine, bu konunun teknik konu olduğunu ve kendisinin karışmadığını ifade etti. Futbolcuları Vedat Muric'in iyi bir seçim yapmasını beklediklerini vurgulayan Kartal, "Vedat'ın kalması bizi mutlu eder. Vedat'ı biz göndermek istemiyoruz. Önününü açıyoruz. Önünü kapatmanın bir anlamı yok. Gelecekte ne olacağı belli olmaz. Transferine kulübü tatmin etmek şartı ile sıcak bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. - Atakan Akkaynak: "Şutlarıma güveniyorum"Atakan Akkaynak ise Türkiye'yi takip ettiğini belirterek, "Birkaç teklif vardı. Rize ve Alanya'dan teklif geldi. Bu konuşmalar Rize için çok iyi geçti. Rize beni cezbetti. Bu nedenle burayı kabul ettim. Hollanda benim için iyi geçmedi. Şimdi yeni bir yola geçtim. İnşallah burada Avrupa'ya yol almak istiyorum." diye konuştu. Ofansif ve defansif orta saha oynadığına dikkati çeken Atakan, "Şutlarıma güveniyorum. Oyun pozisyonuma güveniyorum. Alman milli takımlarında oynadım. Kendime güveniyorum. İnşallah Çaykur Rize spor'da ilk 11'de yerimi almak istiyorum." ifadelerini kullandı.
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