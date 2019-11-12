Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Çavuşoğlu, Çek futbolcu Josef Sural’ın adına yapılan parkın açılışına katıldı - ANTALYA Video

Çavuşoğlu, Çek futbolcu Josef Sural’ın adına yapılan parkın açılışına katıldı - ANTALYA Video



: - Çek futbolcu Josef Sural’ın adına yapılan parkın açılışı - Açılış töreninden görüntüler - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Dua edilmesi - Çek futbolcu Josef Sural’ın adına yapılan parkın açılış kurdelesinin kesilmesi - Çek futbolcu Josef Sural’ın adına yapılan heykelden görüntüÇavuşoğlu, Çek futbolcu Josef Sural’ın adına yapılan parkın açılışına katıldıANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor'un Kayserispor karşılaşması sonrası dönüş yolunda özel minibüsün yaptığı kazada yaşamını yitiren Çek futbolcu Josef Sural’ın adına yapılan parkın açılışına katıldı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Evinde Kazanmayı BildiBeşiktaş Evinde Kazanmayı Bildi
Galatasaray Rahat KazandıGalatasaray Rahat Kazandı
Fenerbahçe-Kasımpaşa Maçından KarelerFenerbahçe-Kasımpaşa Maçından Kareler
Real Madrid-Galatasaray Maçından KarelerReal Madrid-Galatasaray Maçından Kareler
Fenerbahçe Liderlik Şansını KaçırdıFenerbahçe Liderlik Şansını Kaçırdı
Vodafone İstanbul Maratonu'nda zafer Kenya ve Etiyopyalı atletlerinVodafone İstanbul Maratonu'nda zafer Kenya ve Etiyopyalı atletlerin
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı