Çavuşoğlu, Çek futbolcu Josef Sural’ın adına yapılan parkın açılışına katıldı - ANTALYA
: - Çek futbolcu Josef Sural’ın adına yapılan parkın açılışı - Açılış töreninden görüntüler - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Dua edilmesi - Çek futbolcu Josef Sural’ın adına yapılan parkın açılış kurdelesinin kesilmesi - Çek futbolcu Josef Sural’ın adına yapılan heykelden görüntüÇavuşoğlu, Çek futbolcu Josef Sural’ın adına yapılan parkın açılışına katıldıANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor'un Kayserispor karşılaşması sonrası dönüş yolunda özel minibüsün yaptığı kazada yaşamını yitiren Çek futbolcu Josef Sural’ın adına yapılan parkın açılışına katıldı.
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