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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cavit Altunay, son yolculuğa uğurlandı

Cavit Altunay, son yolculuğa uğurlandı

Mustafa Cengiz'in açıklamaları

Başsağlığı Cenaze Cenaze Namazı Basketbol Şili 

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- İSTANBUL

- Geçtiğimiz günlerde vefat eden Türk ve Galatasaray basketbolunun önemli isimlerinden Cavit Altunay için Galatasaraylılar Yurdu’nda tören düzenlendi.
Törene Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de katıldı.
Türk basketbolunun duayen isimlerinden Cavit Altunay, 86 yaşında vefat etti. Altunay için Galatasaraylılar Yurdu’nda tören düzenlendi.
Törene Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Odeabank eski Başantrenörü Erman Kunter, akrabaları ve sevenleri katıldı.
Törende konuşan Cengiz, “Cavit hoca Türk basketbolu için önemli biri. Galatasaray’ın Türk sporunda sadece voleybolda futbolda değil, basketbolda da öncülük ettiğinin göstergesiydi. O çok mütevazı bir kişilikti. Ben kendisi ile şahsen tanışmadım ama sporla ilgilenen biri olarak tanıyordum. Allah rahmet eylesin. Sevenlerine, Türk sporuna başsağlığı diliyorum” diye konuştu.
Cavit Altunay’ın naaşı Ataköy 5. Kısım Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Küçük Halkalı Mezarlığı’nda defnedildi.
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