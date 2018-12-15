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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cansu Özbay: “Zirvede kalmak için çok çalışacağız”

Cansu Özbay: “Zirvede kalmak için çok çalışacağız”

Vakıfbanklı voleybolcu Cansu Özbay'ın açıklamaları

- (Özel haber)- Vakıfbanklı voleybolcu Cansu Özbay: “Bütün kupalara talibiz” İSTANBUL

Oyaca Şampiyon 


- Vakıfbank’ın başarılı pasörü Cansu Özbay, en büyük hedeflerinin zirvede kalmak olduğunu söyleyerek “Bunun için de çok çalışacağız. Tüm kupalar için herkesten daha fazla mücadele etmeliyiz” dedi.
Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen 2018 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda zirveye çıkarak üst üste 2. kez, toplamda ise 3. kez Dünya Şampiyonu olarak bu alanda tarihe geçen Vakıfbank’ta pasör Cansu Özbay, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Türkiye’ye böyle bir kupayı getirdikleri için mutlu olduklarını belirten Cansu Özbay, “Bu kupayı kazandığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Zor bir turnuvaydı” dedi.
Zirvede kalmak için daha çok çalışmaları gerektiğini vurgulayan genç oyuncu, “En büyük hedefimiz zirvede kalmak. Bunun için de çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Türkiye ligi de çok zor. Bu yıl bütün takımlar iyi. Herkesten çok çalışarak tüm kupalar için sahada elimizden gelenin daha fazlasını koyacağız” yorumunu yaptı. Sahada yaşadığı sevinç gösteriyle ilgili de konuşan Cansu, “İçimden geldiği gibi hareket ediyorum” açıklamasını yaptı. “Çinli taraftarlar bizi çok destekledi” Takım arkadaşı Ting Zhu’ya Çin’de gösterilen ilginin çok güzel bir şey olduğunu sözlerine ekleyen Cansu, “İnanılmaz bir duygu. Türkiye’de bile birçok fanı var. O taraftarlar bize de büyük ilgi gösterdi. Çinliler bize de inanılmaz destek verdi. Sürekli hediyeler getirdiler. Kendi evimizde gibi oynadık. Bütün tribünler sarı-siyahtı. Her maçta motive olduk. Kesinlikle bu gelen şampiyonlukta onların da büyük payı var” dedi.

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