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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Cansu Özbay: “Olimpiyata gitme hayalim var, umarım gerçek olur”

Cansu Özbay: “Olimpiyata gitme hayalim var, umarım gerçek olur”

Cansu Özbay'ın açıklamaları

- (Özel haber) İSTANBUL

İhlas Muhabir Eleme Maçları Olimpiyat Hazırlık Maçı 


- A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Cansu Özbay, olimpiyat elemelerinde son sayıyı kazanıp olimpiyata katılmayı başardıklarını hayal ettiğini ifade ederek, hayalinin gerçek olmasını istediğini söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Cansu Özbay, Hollanda’da yapılacak olan 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri’ni İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirdi. Başarılı oyuncu, eleme maçları öncesinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatarak, “Çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki zor oldu çünkü çok kısa bir dönemdi ve bu kısa dönemde her şeyi yapmamız gerekiyordu. Bence gayet iyi geçirdik. Hazır olduğumuzu düşünüyorum. Belçika ile de 2 tane hazırlık maçı oynayacağız. O hazırlık maçlarıyla da bütün çalışmalarımızı tamamlayacağız. Tüm takım olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum” şeklinde konuştu.
“Grubumuzdaki bütün takımlar iyi” Elemelerde bulundukları gruptaki tüm rakiplerin mücadeleci olduğunu vurgulayan Cansu Özbay, “Sadece Almanya değil bence grubumuzdaki bütün takımlar iyi. Belçika hiçbir zaman pes etmiyor. Hırvatistan’ın da çok iyi bir takım olduğunu biliyorum. Almanya bizim ilk maçımız. Böyle turnuvalarda ilk maçlar her zaman zor olur. Ben buna inanıyorum. O yüzden belki biraz daha zorlayabilirler ama biz hazır olduğumuz için kim gelirse gelsin fark etmeyeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. “Olimpiyat biletini alma hayalim var, umarım gerçek olur” Genç pasör, olimpiyata gitme hayalinin olduğunu ve bu hayalin gerçek olmasını istediğinin altını çizerek, “Bu turnuvada kiminle oynadığın önemli değil çünkü tek bir takım bileti alacak ve eninde sonunda bütün takımlarla karşılaşacaksın. Kim gelirse gelsin yenmen gerekiyor. Diğer taraftan Polonya gelmiş ya da herhangi bir takım gelmiş fark etmez. Sonuç olarak kim gelirse gelsin yenmemiz gerekiyor. Bütün takımlar çok güçlü. Ben hep o mutlu anı düşünüyorum. Başarmışız ve o son sayıyı kazanıp olimpiyat biletini almışız. Böyle bir hayalim var. Umarım gerçek olur” açıklamasını yaptı.
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