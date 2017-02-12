Canlı yayında G.Saray yöneticisi Cengiz Özyalcin'a protesto

Galatasaray yöneticisi Cengiz Özyalçın'ın Kayserispor maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken bazı sarı kırmızılı taraftarlarla tartışma yaşadı.
Cengiz Özyalçın'a tepki gösterip istifaya davet eden taraftarlardan biri Riekerink'in kastederek ' Beden eğitimi hocasını takımın başına getirdiniz ' ifadelerini kullandı.
Aynı taraftar, Cengiz Özyalçın'a sitem ederek, ' Evden valizlerini toplarken Galatasaray'ın alt yapısına gidiyorum diyen hocayı geldiniz, Avrupa takımı olan Galatasaray'ın başına getirdiniz. Yazıklar olsun. Alın hocayı görevden. Bu mu Galatasaray'ın hak ettiği? ' diye konuştu.
Öte yandan taraftarlar canlı yayında beyaz mendil salladı...