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12 Şubat 2017 Pazar günü yayınlandı
Canlı yayında G.Saray yöneticisi Cengiz Özyalcin'a protesto

Canlı yayında G.Saray yöneticisi Cengiz Özyalcin'a protesto

Galatasaray taraftarları, yönetici Cengiz Özyalçın'a basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada 'istifa' diye tepki gösterirken, ilginç diyaloglar yaşandı. Taraftarlar, beyaz mendil salladı...

Kayserispor Galatasaray Spor Toto Süper Lig 


Galatasaray yöneticisi Cengiz Özyalçın'ın Kayserispor maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken bazı sarı kırmızılı taraftarlarla tartışma yaşadı.

Cengiz Özyalçın'a tepki gösterip istifaya davet eden taraftarlardan biri Riekerink'in kastederek ' Beden eğitimi hocasını takımın başına getirdiniz ' ifadelerini kullandı.

Aynı taraftar, Cengiz Özyalçın'a sitem ederek, ' Evden valizlerini toplarken Galatasaray'ın alt yapısına gidiyorum diyen hocayı geldiniz, Avrupa takımı olan Galatasaray'ın başına getirdiniz. Yazıklar olsun. Alın hocayı görevden. Bu mu Galatasaray'ın hak ettiği? ' diye konuştu.

Öte yandan taraftarlar canlı yayında beyaz mendil salladı...
Galatasaray: 1 Kayserispor: 2 (Maç Sonucu)
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