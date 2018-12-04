Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Caner Erkin ve Tolga Zengin derbi soruşturması kapsamında ifade verdi

Caner Erkin ve Tolga Zengin derbi soruşturması kapsamında ifade verdi

Caner Erkin ve Tolga Zengin'in adliye içinden görüntüleri

Güvenlik Görevlisi Kamera Rektör Basın Mensupları Irak 

-Tolga Zengin'in açıklaması

- İSTANBUL

- Geçen sezon Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin ve Tolga Zengin savcıya “müşteki-şüpheli” sıfatıyla ifade verdi. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralandığı olaylara ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin, Tolga Zengin ve Beşiktaş A Takım İdari Sorumlusu Hüseyin Erdinç Gültekin, Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'na gelerek savcıya “müşteki-şüpheli” sıfatıyla ifade verdi. İfade işlemleri sonrasında Caner Erkin basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. Tolga Zengin ise, soruşturma kapsamında ifade verdiğini söyleyerek, “Derbiyle ilgili birkaç şey vardı, savcı onları sormak için çağırdı. Yaşanan olaylarla alakalı müşteki, güvenlik görevlisiyle alakalı olarak şüpheli sıfatıyla ifade verdim. Güvenlik görevlisi şikayetçi olmuş. Problem yok, kamera görüntüleri var” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı