Çalımbay: “Rize maçını kazanmamız gerekiyor”

- Süper Lig’in 19. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak olan lider Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Çaykur Rizespor maçı kazanmamız gereken bir maç. Kendi sahamızdaki maçı mutlaka çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Kolay maç yok” dedi.

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ligde Çaykur Rizespor ile oynayacakları karşılaşmayı değerlendirdi. Çalımbay, kupada oynadıkları Malatya maçına da eksik kadro ile gittiklerini ifade ederek, “Çok eksik bir kadro ile Malatya'ya gittik. Birçok arkadaşımızı Sivas’ta bıraktık sakat ve cezalı olanlar vardı. Arkadaşlarımız beklediğimizin üzerinde bir oyun oynadı. 60 dakika mükemmel oynadık. Bazı arkadaşlarımızı oynatma şansımız olmuyordu ve Çaykur Rizespor maçında da bu arkadaşlarımızdan faydalanacağız” diye konuştu.

“Kolay maç yok” Ligin 19. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacakları karşılaşmayı kazanmaları gerektiğini belirten Çalımbay, “Çaykur Rizespor maçı kazanmamız gereken bir maç. Kendi sahamızdaki maçı mutlaka çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Kolay maç yok. Biz aynı oyunumuzu, ciddiyetimizi ve oyun disiplinimizi bozmadan oynayıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Kolay olmayacak. Çok çalışmamız gerekiyor. Hepsini yapmak için her şeyi göstereceğiz. Tek sıkıtımız sakat oyuncular. İnşallah onlar da düzelir onun dışında sıkıntımız yok” ifadesini kullandı. “Yüzde 90 anlaştık” Transferle ilgili yöneltilen soruya ise Çalımbay, “Transferde bir stoper ve orta saha oyuncusuyla yüzde 90 anlaşıldı. Forvet ve orta sahada oynayacak bir arkadaşa ihtiyacımız var. Bugün Ziraat Türkiye Kupası kurası çekilecek. Zayıf bir takım kalmadı. Çok zorlu maçlar oynayacağız. Zaman çok kısa. Peş peşe maçlar oynayacağız. Kadromuzun biraz sağlam olması gerekiyor. Transfer olacak arkadaşlar da bir an önce gelirse o zaman alternatifli bir kadromuz olacak” yanıtını verdi. “Şampiyonluk öyle kolay değil” Tecrübeli çalıştırıcı son olarak şehirde var olan şampiyonluk havası ile ilgili soruya ise şu cevabı verdi: “Şehrin takıma destek vermesi çok güzel bir şey. Şampiyonluk öyle kolay değil. Önümüzde 16 tane maçımız var. Hepsi de çok zor maçlar. Destek bize her maç lazım. Destek olmazsa işimiz çok zor. Özellikle kendi sahamızda oynayacağız maçlarda bizle beraber olurlarsa biz daha iyi oynarız. Güzel şeyler yapabiliriz. Deplasmanlarda her zaman taraftarımız oluyor. Önemli olan bu desteği kendi sahamızda sonuna kadar sürdürebilirsek, bir bütünlük oluşturabilirsek, o zaman çok güzel şeyler olur. Biz, maçlarımıza tek tek bakıyoruz. Çok kritik bir döneme giriyoruz. Çaykur Rizespor ile oynayacağız. Gaziantep'e gideceğiz, Başakşehir ile oynayacağız. Ardından Trabzon'a gideceğiz. Bu maçlar bütün takımların yolunu belirleyecek. Diğer takımlar da zor maçlar oynayacaklar.” Dondurucu soğukta çalıştılar Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde eksi 15 derecede gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı. İdmana sakatlığı devam eden Hugo Vieira ve Fernando katılmadı. İdmanda futbolcuların soğuktan korunmak için koruyucu taktıkları da görüldü.

Fenomen simitçiden takıma ziyaret Diğer yandan 2-1’lik Beşiktaş galibiyetinin ardından kentte sokaklara dökülen taraftarlar arasındaki görüntüsü ve kente özgü şivesiyle söylediği, ‘Sabaha kadar buradayız’ sözleriyle sosyal medyada fenomen olan simitçi Ahmet Yaşin, antrenman öncesi Sivassporlu futbolcularla bir araya geldi. İdmanda ‘Sabaha kadar buradayız’ diye bağıran Yaşin’i futbolcular alkışladı. Ziyaret sonunda günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekildi.



