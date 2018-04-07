Çalımbay: 'Güzel bir galibiyet aldık'



- Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayserispor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor'u 4-0 yenen Trabzonspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, önemli bir maçtan iyi bir galibiyetle ayrıldıklarını belirterek, "Bugünkü maç bizim için çok önemliydi. Bize en yakın rakibimizi yenmemiz gerekiyordu. Mutlaka çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Bütün hafta boyunca da çalıştığımız tek şey galibiyet üzerineydi. Maç başladık ama ilk yarı iyi değildik. Gerçi top hep bizde kaldı ama tempomuz iyi değildi. İstediğimiz tempo değildi. İkinci yarı taktik değişikliği ile birlikte öne daha çok gidecek bir şekilde oynadık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Çok güzel bir oyun oldu, çok güzel goller oldu. Kalan 6 maç var ve iyi bir yerde bitirmek istiyorsak kalan maçların hepsini kazanmak istiyoruz" dedi.



