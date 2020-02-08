Çalımbay: “Başakşehir maçının hazırlıklarını yapamıyoruz” Video

-Antrenmandan detay



- - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:- “Skuletic’in parmağı kırıldı”- 12 kişiyle idman yaptılar SİVAS



- Lider Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını fikstür sıkışıklığı nedeniyle tam yapamadıklarını ifade ederek, “Başakşehir maçının hazırlıklarını yapamıyoruz, işin gerçeği bu. Tam hazırlık yapamıyoruz. Şu anda geldik ve oynamayan arkadaşlarımız antrenman yapıyor, diğer arkadaşlarımız dinleniyor” dedi.

Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i ağırlayacak olan lider Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, fikstürün sıkışıklığına tepki göstererek Başakşehir maçına tam hazırlanamadıklarını ifade etti.

“Maça yarım yamalak çıktık” Çalımbay, Başakşehir maçının hazırlıklarını tam olarak yapamadıklarını vurgulayarak, “Dün bir kupa maçı oynadık. Orada da tam istediğimiz gibi çıkma şansımız olmadı. Yarım yamalak çıktık. 2 takım da öyle çıktı. Ortada bir maç oldu. Önemli bir pozisyon olmadı. Sadece bir tane net pozisyonumuz oldu. O da Yatabare’nin pozisyonu. Bir de 10 kişi kalınca tabii ki biraz daha sıkıntı yaşadık ama çok disiplinli oynadık. Çok güzel şeyler yaptık. İyi bir beraberlikle döndük” dedi.

“Zor şartlar altında hazırlanıyoruz” Çalımbay, fikstürün sıkışıklığına tepki göstererek, yeni transfer Skuletic’in el parmağının kırıldığını açıkladı.

Çalımbay; “Hazırlık derseniz yapamıyoruz. Şu anda geldik ve oynamayan arkadaşlarımız antrenman yapıyor, diğer arkadaşlarımız dinleniyor. 1 gün dinlenecekler, 1 gün sonra final maçı gibi bir maç oynayacaklar Başakşehir ile. Bunu yapanların kabahati. Nasıl bir program yapıyorlarsa, nasıl sıkıştırıyorlarsa anlamıyorum. Başakşehir maçını 16.00’ya veriyorlar, gidiyorlar kupa maçını 20.30’a veriyorlar. Şu anda bile zor duruyoruz sahada soğuktan. Oradaki insanlar nasıl gelecek, nasıl maça gelecek, ben anlamıyorum. Zor şartlar altında hazırlanıyoruz. Dün Skuletic’in parmağı kırıldı, o da bugün ameliyat olacak. Onu da oynatamayacağız, o da gitti. Bizim bayağı sıkıntılarımız var ama hem federasyon hem yayıncı kuruluş hem de kupadaki yayıncı kuruluş biraz anlayışlı olurlarsa şu maçları, Sivas’ın şartlarına göre verirlerse, bizim için çok çok iyi olur. Yoksa bizi sanki böyle istemiyorlar gibi. Zorda kalsınlar gibi istiyorlar. Zaten şu anda da zorda kaldık. Biz pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar götürebildiğimiz kadar götüreceğiz” ifadesini kullandı. “20.30’da Sivas’a maç verilmez” Çalımbay, son olarak takımdaki sakatlar hakkında bilgi vererek, “Eksiklerimiz Marcelo, Kone, Emre, Skuletic şu an olanlar bunlar. Bazı ufak tefek sakatlığı olanlar da var. Erdoğan ve birkaç arkadaşımızın sakatlıkları var ufak. İlk saydığım oyuncuların hepsi bizim 11 oyuncularımız ve oynattığımız oyuncularımız. Onlara da çok çok ihtiyacımız var. 2 tane final oynayacağız. Sadece benim bütün herkese söylediğim gece 20.30’da Sivas’a maç verilmez. O saate maç verildiği zaman o soğukta, karda, kışta kimsenin ne yapacağı belli olmaz. Biz 1 buçuk gün sonrada Trabzon maçını oynayacağız. Bunların hepsini her Perşembe yaptıklarında da biz deplasmana gidiyoruz. Çok acı bir şey. Günleri var, vakitleri var. Bizim maçı Perşembe değil de, hiç değilse bir gün önce. Hatta bir dün daha önceye çekebilirler. Bizim için çok büyük avantaj olur. Yoksa bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz” diye konuştu.

12 kişiyle idman yaptılar Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı. İdmana dün oynanan kupa maçındaki futbolcular katılmazken, sakatlığı devam eden Arouna Kone, Marcelo, Emre Kılınç ve Skuletic katılmadı. Yapılan idmanda 12 futbolcunun yer aldığı ise dikkatlerden kaçmadı.



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