Çalımbay: “Alanyaspor maçı zor olacak”

-Rıza Çalımbay'ın açıklaması



- SİVAS



- Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına start verdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, zorlu bir maç oynayacaklarını söyledi.



Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanı tamamladı. Antrenmanda Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular takımdan ayrı çalışma yaptı. Futbolcuların moralli oldukları da gözlerden kaçmadı. İdmana sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka, Barış Yardımcı ve Muammer Yıldırım katılmadı. “Çok zor bir maç olacak” Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 2-1 galip geldikleri Trabzonspor maçından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Çalımbay, hafta sonu Alanyaspor ile zorlu bir maç yapacaklarını belirterek, “Şimdi oynayacağımız bir Alanyaspor maçı var. Şu an çıkışta olan bir takım. Gerçekten geçen sezon da başarılıydılar. Çok zor bir maç oynayacağız, bunun farkındayız. Başakşehir gibi bir deplasman maçı oynayacağız. Hazırız her şeye. Sadece sakat arkadaşlarımız var. Ona bugün de Emre katıldı.

En az 2 hafta da Emre oynamayacak. Ama yapacak bir şey yok. 2 tane maçımız var bizim çok önemli. Alanyaspor ve Ankaragücü maçları. Bunları iyi bir şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Bu milli maç arası bizim çok önemli. O arayı da en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Sakat arkadaşlarımız da gelince inşallah daha iyi olacağız” dedi.

“VAR doğru kullanılmıyor” VAR sisteminin doğru kullanılmadığını ifade eden Çalımbay, “VAR sistemi çok güzel kullanılırsa hataları asgariye indiriyor. Dünkü maçta bize göre Fernando’ya yapılan faul. O faulü vermiyor o faul dönüyor dolaşıyor bize penaltı oluyor. Bu bir hata. Bunu göreceksiniz ve faulü vereceksiniz. Penaltıyı kazara atsaydı Trabzonspor belki de şu anda mağlup bitirecektik. Hakem arkadaşımızın o faulü görmemesi veya gidip bakmaması iyi bir şey değil ama bu oluyor. Aynı şey Rizespor maçında da oldu. Bence bu VAR sistemini kullanırsak çok faydalı. Kullanamazsak hep tartışılıp gidecek. VAR sisteminin doğru kullanıldığını zannetmiyorum. Çünkü gitmiyorlar. Git ya, ne olacak! Bir şey olmaz ki. Taraftar da alıştı. Gerektiği zaman gideceksiniz. Dünkü faul olayında da gitmesi gerekiyordu. Çünkü dönüşü bize penaltı oldu” diye konuştu.

“Taraftar her zaman büyük bir güçtür” Çalımbay, son olarak Trabzonspor maçına gelen taraftarlara teşekkür ederek, kazanmalarında en büyük etkenin taraftarlar olduğunu söyledi.



Çalımbay, “Taraftarın katkısı maçı kazanmamızda çok büyüktü. Keşke her maçımız böyle olsa. Daha kalabalık olsa. O zaman futbolcu arkadaşlarımız da bambaşka oynarlar. Onun için taraftar her zaman büyük bir güçtür. Onu para ile bile alamazsın. Değeri ölçülmez. O nedenle ne kadar fazla olursa bize o kadar büyük faydaları olur. Alanya takımı için zamanımız çok az. O nedenle 2 gün önceden oraya gideceğiz. Oraya bütün kafamızı vererek çalışmamız gerekiyor ki, o maçı da iyi bir şekilde bitirelim” şeklinde konuştu.