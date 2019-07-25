Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Calep Ekuban Trabzonspor kampına katıldı

Calep Ekuban Trabzonspor kampına katıldı

Trabzonspor'lu futbolcuların kamera karşısına geçmesi

Kamera Kamera Arkası Forma Rektör Hazırlık Maçı 

-Detay

- LINZ

- Afrika Uluslar Kupası’nda Gana Milli Takımı’nın formasını giyen golcü futbolcu Caleb Ekuban, yaptığı iznin ardından Trabzonspor'un Avusturya'da gerçekleştirdiği kampa katıldı.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor, bu akşam Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim ile oynayacağı maç öncesinde sabah saatlerinde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, Alman ekibiyle oynayacağı ilk ciddi sınav öncesi taktiksel ağırlıklı bir çalışma yaptı. Ekuban kampa katıldı Afrika Uluslar Kupası’nda Gana Milli Takımı’nın formasını giydiği için izinli olan golcü futbolcu Caleb Ekuban, Trabzonspor'un Avusturya'da gerçekleştirdiği kampa katıldı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman ile görüşen oyuncu durumu hakkında bilgi verdi. Takım arkadaşlarıyla hasret gideren Ekuban çalışmalarına start verdi. Futbolcular kamera karşısına geçti Trabzonspor'lu oyuncular sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda renkli görüntüler yaşandı. Uğurcan Çakır kamera arkasına geçerken, Abdulkadir Ömür ise takım arkadaşlarından röportaj yaparak kamp değerlendirmesi aldı. Trabzonspor, bugün TSİ 20.00'de Bundesliga temsilcisi Hoffenheim hazırlık maçı oynayacak.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Türkiye - Fransa Maçından KarelerTürkiye - Fransa Maçından Kareler
Türkiye - Özbekistan Maçından KarelerTürkiye - Özbekistan Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı