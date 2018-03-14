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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çakıcı: “Uzun zamandan bu yana bize yakışmayan sonuçlar alıyoruz”

Çakıcı: “Uzun zamandan bu yana bize yakışmayan sonuçlar alıyoruz”

Başkan yardımcısı Celalettin Çakıcı'nın açıklaması

Sosyal Medya Tarım Sığınma Irak 

-Genel ve detay

- Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı KONYA

- Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, uzun zamandan bu yana kendilerine yakışmayan sonuçlar aldıklarını belirterek, "Takımımız da bunun farkında ve bu bilinçle Kayserispor maçına hazırlanıyoruz. Taraftarlarımız en zor anlarda bile bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bu maçta da yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum" dedi.
Atiker Konyaspor’un Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanı izleyen Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı yaptığı açıklamada, “Mazereti olmayan son 9 haftaya girdik. Bunların 4’ünü içeride, 5’ini ise deplasmanda oynayacağız. Bu periyotta ilk maçımızı içeride Kayserispor ile yapacağız. Rakibimiz ligde iyi bir çıkış yakalayan takım görüntüsünde olsa da en az onların ayarında bir takımımız var. Pazar günü oynayacağımız maçta Büyük Konyaspor taraftarının da desteğini yanımıza aldıktan sonra ben inanıyorum ki bu maç bizim için önemli bir başlangıç olacak. Burada bundan önce hiç olmadığı kadar taraftarımıza ihtiyacımız var. Onlarda bunun bilincindeler. Özellikle sosyal medyada taraftarların maça ilgi göstermesi adına hem bireysel anlamda taraftarlarımız hem de taraftar Ugrupları inanılmaz derecede bir çalışma içerisindeler. Bu birleşimin bizi başarıya götüreceğine ve kalan haftalar için iyi bir başlangıç yapmamıza sebep olacaktır” dedi.
“Uzun zamandan bu yana bize yakışmayan sonuçlar alıyoruz” Celalettin Çakıcı, 'Galatasaray maçında hak ettiğimiz puan ya da puanları alabilirdik' diyerek, "Ama maalesef futbol şansı yanımızda olmadı. Ama bundan sonra bir mazerete sığınma gibi bir durumumuz olamaz. Yönetim olarak takımımızı en iyi şekilde hazırlayıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Çünkü uzun zamandan bu yana bize yakışmayan sonuçlar alıyoruz. Takımımızda bunun farkında ve bu bilinçle Kayserispor maçına hazırlanıyoruz. Taraftarlarımız en zor anlarda bile bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bu maçta da yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum. Zaten bu maçla ve yeni hocamızla birlikte iyi bir başlangıç yaparsak ben bundan sonraki haftalara da takımımızın daha umutla ve pozitif anlamda daha da üst noktada hazırlanacağına inanıyor ve layık olduğumuz sıralamaya hızlıca yaklaşacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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