Buz hokeyi: Erkekler 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman - ERZURUM
- Mücadeleden görüntü - İzleyicilerden görüntülerBuz hokeyi: Erkekler 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman - A Grubu mücadelesinde Türkiye, Tayvan'ı 7 - 2 mağlup ettiERZURUM (AA) - Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Erkekler 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu mücadelesinde Türkiye, Tayvan'ı 7 - 2 yendi.Palandöken 2000'lik Buz Pateni Salonu'ndaki maçın ilk periyodu Türkiye'nin 1 - 0 üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyotta 1 sayı alan Tayvan karşısında 2 sayı bulan Türkiye skoru 3 - 1'e getirdi.Çekişmeli geçen karşılaşmanın üçüncü periyodunda ise Tayvan'ın 1 sayı bulmasına karşın Türk Milli Takımı baskısını artırıp bulduğu 4 sayı ile durumu 7 - 2 yaparak maçı kazandı.Günün diğer maçlarında ise Bulgaristan, İsrail'i 3 - 1, Meksika ise Belçika'yı 3 - 2 mağlup etti.Şampiyonada 3. Klasman A Grubu maçları 1 Nisan'da sona erecek.