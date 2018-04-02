Buz hokeyi: Erkekler 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman (2) - ERZURUM Video
: - Erzurum Buz Pateni Salonundan düzenlene şampiyonadan görüntü - DetaylarBuz hokeyi: Erkekler 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman - A Grubu üçüncülük mücadelesinde Türkiye, Bulgaristan'a 3 - 1 mağlup olduERZURUM (AA) - Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Erkekler 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu bronz madalya mücadelesinde Türkiye, Bulgaristan'a 3 - 1 yenildi.Palandöken ilçesindeki 2000'lik Buz Pateni Salonu'ndaki maçın ilk periyodunu Bulgaristan, Konstantin Rangelov'un kaydettiği sayı ile 1 - 0 önde tamamladı.İkinci periyotta rakibine oranla daha üstün bir oyun ortaya koyan ve sayısız pozisyona giren milli hokeyciler, aradıkları sayıyı bulamadı.Bulgaristan, çekişmeli geçen karşılaşmanın üçüncü periyodunda Simeon Tsıtselkov'un kaydettiği sayıyla Türkiye karşısında farkı ikiye çıkardı.Baskısını artıran Türk Milli Takımı, Emrecan Turan ile bulduğu sayıyla skoru 2 - 1'e getirerek umutlarını müsabakanın son bölümlerine taşıdı.Sayı bulmak için kalecisini de oyuna dahil eden Türkiye, gelişen atakta İvelin İvanov'un boş kaleye attığı golle maçı 3 - 1 kaybetti.