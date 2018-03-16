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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Buz: “Bu takımla ligde kalmak istiyoruz”

Buz: “Bu takımla ligde kalmak istiyoruz”

İrfan Buz’un açıklamaları

- - Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz:- “Önemli bir galibiyet aldık”- “Takım halinde inandık mücadele diyoruz ve ligde kalacağımıza inanıyoruz” KARABÜK

Strateji Yarış Milli Takım Rektör 


- Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Osmanlıspor deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 4-0 mağlup ederek puanını 27’ye yükseltti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, son 4 haftada 8 puan aldıklarını ligde kalmak istediklerini söyledi.

Her iki takım açısından çok önemli bir maça çıktıklarını ve bundan 4-0 gibi net bir skorla ayrıldıkları için mutlu olduklarını kaydeden Buz, “Çok önemli bir maça çıktık. Takımımı tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet aldık. Karbaükspor’u ve Levent hocayı tebrik ediyorum. Gerçekten kolay bir durumda değil, futbolcuları motive etmek zorunda ve onun işi kolay değil. Geçen hafta Kayseri maçında da çok iyi oynadılar. Bugün de ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bizim de olmazsa olmazlardan bir tane maça çıktık. Geçen hafta içeride Bursa’yı yeniyorsunuz ve bunu pekleştirmek için burada 3 puana ihtiyacınız var. Doğru bir strateji ile bloklar arasını iyi tutarak, dengeyi çok iyi bir şekilde sağlayarak pozisyona gireceğimizi biliyorduk. Sonuçta net bir skorlar kazandık. Şimdi milli takım arasına giriyoruz. İçeride Konya maçına hazırlanacağız. Yolumuza devam istiyoruz. Bu takımla Lig’de kalmak istiyoruz” dedi.
"Ligde kalacağımıza inanıyoruz" Son 4 hafta 8 puan aldıklarını da anımsatan Buz, “Eğer biz bunları almış olmasaydık farklı durumda olacaktık. Demek ki yarışa ortağız. Diğer takımlarda inanılmaz şekilde mücadele ediyor. Müsabaka müsabaka bakıyoruz. Takım halinde buna inandık mücadele diyoruz ve ligde kalacağımıza inanıyoruz. Her müsabakaya farklı bakmanız gerekiyor. Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş’la oynayacağız. Dışarıda Fenerbahçe ile oynayacağız. Her müsabakanın çok farklı geçeceğini düşünüyorum. O yüzden çok iyi hazırlanıp bu müsabakaları kazanmak istiyoruz” diye kaydetti.

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