Büyükşehir’in spor projesi Kıyafet Teyze'ye şifa oldu

-- Kıyafet teyze ile röp

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-Görüntüler: sporla tanışan kıyafet teyze kodu ile geçiliyor.



- - "Bu yaşta bana gülerler" diye çekindiği spor, hayatını değiştirdi KOCAELİ



- Kocaeli'de yaşayan 59 yaşındaki Kıyafet Ülker, “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesiyle tanıştığı spor sayesinde 15 kilo vererek kullandığı tansiyon, şeker ve kolesterol ilaçlarına veda etti. Kocaeli'de yaşayan ev hanımları ve anneler, “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesi sayesinde sporla tanışmaya devam devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen proje ile spora başlayanlardan biri olan 59 yaşındaki Kıyafet Ülker ise 6 aydır devam ettiği spor çalışmaları sayesinde yıllardır kullandığı tansiyon, şeker ve kolesterol ilaçlarına veda etti. Ülker, bir yandan kullandığı ilaçları çöpe atarken, diğer yandan da spor sayesinde 85 kilodan 70 kiloya düşerek 15 kilo vermeyi başardı. "Bu yaşta bana gülerler" Spora başlamadan önce ciddi ağlık problemleri yaşadığını söyleyen Kıyafet Ülker, “Yemek yaparken dirseklerimi tezgaha koyup öyle yemeğimi pişirebiliyordum. Oturduğum zaman elimden biri tutup kaldırmazsa öylece kalıyordum. Eşim, bana sürekli spor yapmam ve bu projeye katılmam gerektiğini söylüyordu. Ben ise çekiniyordum. 'Bu yaşta bana gülerler' dedim. Eşim de ‘Gülerlerse gelirsin ama gülmezlerse spor yaparsın’ dedi.

Spora gittiğimde bana çok sıcak davrandılar. Özellikle hocam Şengül Tay, benimle bir anne gibi ilgilendi. İlk aylarda ellerimden tutarak hareketlerimi yaptırdı” dedi.

"Proje ile sağlığıma kavuştum" Spora başladıktan sonra yapılan tahlil sonuçlarına dikkat çeken Kıyafet Ülker, “Doktor, sonuçları görünce bana 'teyze sen ne yaptın' dedi.

Ben de ona 'spor yaptım' dedim. Sağlığıma kavuştum. Artık ilaç almıyorum. Allah başkandan razı olsun. Ben bu proje ile sağlığıma kavuştum. Herkesi buraya spor yapmaya çağırıyorum. Haydi anneler, haydi gençler, haydi yaşlılar, oturmayın gelin spor yapın” şeklinde konuştu.



