Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları - DÜZCE
- Antremandan detaylarBüyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları - Hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren mavi - beyazlı ekip, günü tek antrenmanla tamamladıDÜZCE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2018 - 2019 sezonu hazırlıklarını yaptığı tek idmanla sürdürdü. Düzce 'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanına mavi - beyazlı ekip, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Futbolcular, kondisyon, dar alanda pas ve taktik çalışmalarının ardından tek kale maç oynadı. - Nobre hafif sakatlık yaşadıDar alanda pas çalışması sırasında yüzüne top isabet eden golcü oyuncu Mert Nobre, antrenmanı yarıda bıraktı. Nobre'nin ciddi bir sakatlığının olmadığı belirtildi.Öte yandan, kampa dün akşam katılan yeni transfer 18 yaşındaki oyuncu Sefa Akgün, takımıyla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.Genç oyuncunun, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile saha ortasında uzun süre konuştuğu görüldü. Erzurum temsilcisi, ilk etap kamp çalışmalarını 14 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda sürdürecek.