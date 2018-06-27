Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da transfer - ERZURUM
- Leo Schwechlen'in sözleşme imzalamasından görüntüler - Kulüp başkanı Mevlüt Doğan'ın konuşması - Leo Swechelen'in konuşması - Sportif Direktör Zafer Demir'in konuşmasıBüyükşehir Belediye Erzurum spor'da transfer - Mavi - beyazlı takım, geçen sezon Göztepe'de forma giyen Fransız futbolcu Leo Schwechlen'i kadrosuna kattıERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurum spor, geçen sezon Göztepe'de forma giyen Fransız futbolcu Leo Schwechlen'i transfer etti.Kulübün tesislerinde düzenlenen ve başkan Mevlüt Doğan ile asbaşkan Ünsal Kıraç'ın da katıldığı törende, 29 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.Doğan, yaptığı açıklamada ilk transferlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Karakteri düzgün ve şehrimize uygun futbolcuları transfer etmeye çalışıyoruz. Leo da bunlardan biri. Çok kaliteli ve ahlaklı bir futbolcuyu kulübümüze kazandırdık. İnşallah hayırlı hizmetleri olacak." diye konuştu. Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Doğan, "Bazen bu çalışmaları bildirmediğimiz için eleştiriler alsak da çalışmalarımız devam ediyor. Bunları sessiz ve derin bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra yapacağımız transferlerimiz de kulübümüz ve şehrimize layık olacak." ifadelerini kullandı.Kamp çalışmalarına başlamadan birkaç futbolcuyu daha renklerini katacaklarını aktaran Doğan, "Prensipte anlaşmış olduğumuz ve protokol yapacağımız futbolcular olacak. Yaklaşık 10 transfer yapacağız. Bunların bir kısmını çözdük, çözmeye de devam ediyoruz. İmza aşamasına geldiğimiz futbolcular var. Bunları da ilave ederek yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Sportif direktör Zafer Demir de transfer edilecek futbolcular için yoğun çalışma içinde olduklarını ifade ederek, "Hata yapma oranlarımızı asgari düzeye indirmeye çalışıyoruz. İlk transferimiz de Leo oldu. Bunların devamı gelecek ve kampa gitmeden 3 - 4 arkadaşı daha takıma dahil etmek istiyoruz. Çünkü hangi ligde mücadele ettiğimizi biliyor ve çalışmalarımız ona göre yapıyoruz." şeklinde görüş belirtti. Leo Schwechlen ise mavi - beyazlı takıma transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:" Erzurum şehrine ve insanlarına beni bağırlarına bastıkları için teşekkür ederim. Bu kulüp tarafından istenmiş olmam benim için ayrı bir gurur. Aynı zamandan taraftarlardan da çok ciddi mesajlar alıyorum. Emekleri boşa çıkarmamak için gayret edeceğim."