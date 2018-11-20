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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları - ERZURUM

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları - ERZURUM

- Büyükşehir Belediye Erzurum spor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları - Büyükşehir Belediye Erzurum sporlu futbolcuların koşu ile antrenmana başlamaları - Isınma hareketlerinden detaylar - Teknik direktör Mehmet Özdilek'ten detay - Takımın pas çalışmasıBüyükşehir Belediye Erzurum spor'da Antalyaspor maçı hazırlıklarıBüyükşehir Belediye Erzurum spor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Mavi - beyazlı futbolcular, ardından pas ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.Basın mensuplarının ilk 15 dakikasında görüntü almasına izin verilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcuların hırslı oldukları gözlendi. Erzurum temsilcisi, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Rektör 

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