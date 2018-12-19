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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası - BALIKESİR

Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası - BALIKESİR



: - Müsabakalardan görüntüler - Türkiye Boks Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Eşref Uslu'nun açıklaması - Organizasyonun ikinci gününde klasman müsabakaları yapıldıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'de gerçekleştirilen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın ikinci gününde klasman müsabakaları yapıldı.Kurtdereli Spor Salonu'nda devam eden şampiyonanın ikinci gününde İstanbul bölgesi boksörlerinden Eren Uzun ve Erzurum bölgesi boksörlerinden Muhammed Aydın'ın müsabakası yoğun ilgi gördü.Ringde verilen kıyasıya mücadeleden dolayı iki sporcu da tribünden alkış alırken, müsabakayı Eren Uzun sayıyla kazandı.Türkiye Boks Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Eşref Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvanın bu yıl kentlerinde gerçekleştirilmesi dolayısıyla federasyon başkanı Eyüp Gözgeç'e teşekkür etti.Organizasyonun güzel müsabakalara sahne olduğunu belirten Uslu, şunları söyledi:"Şampiyona Balıkesir 'e bir hava kattı. Halkın ilgisi güzel. O yüzden başta federasyonumuz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, Altıeylül Belediye Başkanlığımıza ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Yine Vali Bey'e teşekkür ediyorum. Kendisi güzel bir konuşma yaparak bütün Balıkesir lileri buraya davet etti. Hepsine Balıkesir ve Türk boksu adına teşekkür ediyoruz."Aydın bölgesi boksörlerinden Emin Gürsoy, şampiyonada dün mücadele ettiğini ve yenildiğini belirterek, kendilerine gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını dile getirdi.Yarın çeyrek final karşılaşmalarının yapılacağı şampiyonada, 21 Aralık Cuma günü yarı final, 22 Aralık Cumartesi günü ise final müsabakaları gerçekleştirilecek.

Boksör Muhabir Federasyon Başkanı Şampiyon Çeyrek Final 

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