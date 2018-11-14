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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası - AĞRI

Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası - AĞRI

- Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası - Müsabakalardan detaylar - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in konuşmasıBüyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası - Şampiyonanın 3. Grup müsabakaları, 24 ilden 87 sporcunun katılımıyla Ağrı 'da başladı - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç:"Türkiye Şampiyonası'nın seyir zevkinin yüksek olması, boksa olan ilgi ve sevginin gelişmesi için, böyle bir eleme yaptık"AĞRI (AA) - Türkiye Boks Federasyonunca düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 3. Grup müsabakaları, Ağrı 'da başladı.
Ağrı Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen müsabakalar, düzenlenen törenle başlarken, organizasyona 24 ilden 87 sporcunun katıldığı aktarıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türkiye'yi üç gruba ayırdıklarını belirterek, illerinde birinci olan sporcuların ise bu gruplara katıldığını söyledi.

Yine gruplarda ilk dörde girenlerin Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiğini aktaran Gözgeç, "Türkiye Şampiyonası'nın seyir zevkinin yüksek olması, boksa olan ilgi ve sevginin gelişmesi için böyle bir eleme yaptık. 3. Grup müsabakaları için de bugün güzel ilimiz Ağrı 'dayız." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Türkiye'nin dört bir noktasından gelen sporcular, sıkletlerinde madalya alabilmek için ringe çıktı. Müsabakaların, 17 Kasım Cumartesi günü yapılacak finallerle sona ereceği belirtildi.Törene, Ağrı Vali Yardımcısı Onur Kökçü, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, kurum müdürleri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Dera Boks 

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