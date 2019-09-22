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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Büyük Ankara Bisiklet Turu başladı - ANKARA Haberi

Büyük Ankara Bisiklet Turu başladı - ANKARA Haberi

- Etkinliğe katılanlar - Bisikletli sürücüler - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşması - Mansur Yavaş'ın bisiklet turunu başlatması - Bisikletlilerin yolda gidişi - Mansur Yavaş'ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi - Mansur Yavaş'ın otobüs içindeki görüntüsüANKARA - 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda başlayan "Büyük Ankara Bisiklet Turu", Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın start vermesiyle başladı.

Bisiklet Turu Bisiklet 

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