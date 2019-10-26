Buse Naz Çakıroğlu: “İnşallah altın madalya ile karşınızda olacağım”

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- İSTANBUL



- Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda ikinci olan Fenerbahçe ve mili takım sporcusu Buse Naz Çakıroğlu, “Önümüzde olimpiyatlar var ve zorlu bir yol. Hep birlikte bunların üstesinden geleceğiz. İnşallah altın madalya ile karşınızda olacağım” dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda ikincilik elde eden Fenerbahçe ve milli takımın başarılı sporcusu Buse Naz Çakıroğlu, kürsüye davet edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, başarılı sporcuyu tebrik ederken, Çakıroğlu da kısa bir konuşma yaptı. İlk defa divan kurulunda bulunduğunu belirten Buse Çakıroğlu, “Bu sene çok büyük başarılar elde ettim. Bunu da bu bayrak altında başardım. Bu sene iki Avrupa şampiyonluğum ve dünya ikinciliğim var. Fenerbahçe’yle ömür boyu gönül bağım devam edecek. Önümüzde olimpiyatlar var ve zorlu bir yol. Hep birlikte bunların üstesinden geleceğiz. İnşallah altın madalya ile karşınızda olacağım” diye konuştu.





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