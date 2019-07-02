Buruk: 'Vedat gibi bir oyuncuyu biz de kadromuzda görmek isteriz' - İSTANBUL
Buruk: "Vedat gibi bir oyuncuyu biz de kadromuzda görmek isteriz" - İSTANBUL - Antrenmanın yapıldığı sahadan görüntüler - Medipol Başakşehir Teknik direktörü Okan Buruk'un açıklamalarıİSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i kadrolarında görmek istediğini söyledi.
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