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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Buruk: “Bizim için üzücü bir akşam oldu”

Buruk: “Bizim için üzücü bir akşam oldu”

- T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk’un konuşması

- - T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk:- “Takım takım ayırt edilip, kartların gösterilmesi hoşumuza gitmiyor” MANİSA

Psikoloji Basın Toplantısı Toplantı Göreme Rektör 


- Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Medipol Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Oyunun içinde çok fazla pozisyon vermedik ama biz de rakip yarı alana ilk yarıdaki gibi gidemedik” dedi.
Buruk ayrıca, M.Başakşehir'in ikinci golünde topun dışarıdan çevrildiğini vurgulayarak, bu tip hataların bazen olabildiğini ve normal karşıladıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında T.M. Akhisarspor, sahasında ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında yediği gollerle M.Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Bizim için üzücü bir akşam oldu. Maça başlangıcımızda ve ilk yarıyı bitirişimiz hem gol hem de gol pozisyonları anlamında bir gol daha bulup ikinci yarıya başlarız diye düşünüyorduk. İkinci yarıya çıkarken ikinci golü bulma düşüncesiyle çıkmıştık. Ama baktığımızda çok erken bir gol yedik. Maçın 1-1’e gelmesi, oyuncularımızı psikolojik anlamda yavaşlattı ve durdurdu. Oyunun içinde çok fazla pozisyon vermedik ama biz de rakip yarı alana ilk yarıdaki gibi gidemedik. Bu bölümde Olcan’a değerlendirmek istedik. Hem topu tutacak hem de bizi öne taşıyacaktı ancak daha sonra golü yedik. Golü oyuncularımızın hepsi çok net gördüler. Oyuncularımız topun dışarıda olduğunu hakemlerden daha iyi gördü ve çok da itiraz ettiler. Bu tip hatalar oluyor. Yan hakemin oradan görememesi bazen olabiliyor. Bu çok normal. Benim üzüldüğümüz özellikle 10 kişi kalmamız. Hakemin orada çok geç düdük çalması, geç bir karar vermesi, oyuncuların psikolojisinden anlamaması etkili oldu. Her statta bu tip tepkiler oluyor. Takım takım ayırt edilip, kartların gösterilmesi hoşumuza gitmiyor. Miguel Lopes’in hareketi yanlıştır ama bunu kaç statta kaç hakem kaç kere gösterebilir. Bizim aklımızdaki soru işareti bu. Maçın genelinde iyi şeyler yaptık. Rakibimiz özellikle ikinci yarıda bizden daha iyi oynadı. Kazandıkları için Başakşehir’i tebrik ediyorum. Bundan sonraki haftalarda kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

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