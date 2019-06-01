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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bursasporlu taraftarlardan buruk kutlama

Bursasporlu taraftarlardan buruk kutlama

meşale yakan kalabalık

Kalaba Alabalık 

-beste söyleyen taraftar

- BURSA

- Bursasporlu taraftarlar Bursaspor'un 56. yıl kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yüzlerce taraftar besteler eşliğinde Tophane surlarında meşaleler yakarak Bursaspor'un kuruluş yıl dönümünü kutladı. 1 Haziran 1963 yılında kurulan Bursaspor'un kuruluş yıl dönümünde bir grup taraftar Tophane surlarında toplandı. Bursaspor'un küme düştüğü senede buruk bir şekilde gerçekleşen kutlamalarda, yüzlerce taraftar Tophane surlarında besteler eşliğinde meşale yaktı. Tophane surlarından yakılan meşaleler, görsel şölen oluştururken, şehrin birçok noktasından görüldü.
Bir süre besteler söyleyen taraftar, olaysız bir şekilde dağıldı.
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