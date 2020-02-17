Bursasporlu futbolculardan lösemi hastası Batuhan'a sürpriz İzle

-Emirhan Aydoğan'ın Batuhan ile konuşması

-Sedat Dursun'un Batuhan ile konuşması



- BURSA



- Yeşil-beyazlı oyuncular, lösemi tedavisi gören Bursaspor taraftarı Batuhan'ı görüntülü arayarak moral aşıladılar. Bursasporlu futbolcular, lösemi hastası olan ve Bursa'da tedavi gören 19 yaşındaki Batuhan'a bir sürpriz yaptı. Yeşil-beyazlı takımın oyuncularından Emirhan Aydoğan, Anıl Karaer ve Sedat Dursun, Bursasporlu Batuhan'ı görüntülü arayarak ona destek mesajı verdi. Bursasporlu futbolcular, görüşme esnasında Batuhan'ı ziyaret ederek ve kendisine forma götüreceklerini müjdeledi.



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