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17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bursasporlu futbolculardan lösemi hastası Batuhan'a sürpriz İzle

Bursasporlu futbolculardan lösemi hastası Batuhan'a sürpriz İzle

Anıl Karaer'in Batuhan ile konuşması

Lösemi Hastası Forma 

-Emirhan Aydoğan'ın Batuhan ile konuşması
-Sedat Dursun'un Batuhan ile konuşması

- BURSA

- Yeşil-beyazlı oyuncular, lösemi tedavisi gören Bursaspor taraftarı Batuhan'ı görüntülü arayarak moral aşıladılar. Bursasporlu futbolcular, lösemi hastası olan ve Bursa'da tedavi gören 19 yaşındaki Batuhan'a bir sürpriz yaptı. Yeşil-beyazlı takımın oyuncularından Emirhan Aydoğan, Anıl Karaer ve Sedat Dursun, Bursasporlu Batuhan'ı görüntülü arayarak ona destek mesajı verdi. Bursasporlu futbolcular, görüşme esnasında Batuhan'ı ziyaret ederek ve kendisine forma götüreceklerini müjdeledi.
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