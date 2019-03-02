Bursaspor-Sivasspor maçının ardından - Samet Aybaba - BURSA
- Bursa spor - Sivasspor maçının ardından - Bursa spor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın konuşmasıMaçın ardından - Bursa spor Teknik Direktörü Samet Aybaba:"Bu maçın dönüm noktası olduğunu söyleyebilmemiz için MKE Ankaragücü maçını kazanmamız gerekiyor""Bizim işimiz kolay değil. Biz yalnız insanlarız. Sürekli eleştiriliriz"BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'u 3 - 2 mağlup eden Bursa spor'un teknik direktörü Samet Aybaba, iyi mücadele ederek maçı kazandıklarını söyledi.
Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesinde futbolcularla konuştuklarını ve kenetlenerek maça çıktıklarını dile getirdi.Bu konuşmayla beraber futbolcuların da üstüne düşen her şeyi sahada yaptığını belirten Aybaba, "Çocukların soyunma odasındaki duruşlarından her şey belliydi." dedi. Aybaba, kazandıkları için mutlu olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:"Gerçekten çok iyi mücadele ettik. Eksiklerimiz var. Yakaladığımız zaman atacağız, bu kadar rahat gol yemeyeceğiz. Sevgiyle ilgili bir şeyler söylemiştim. Bugün stadın her yerinde sevgi çiçekleri vardı. Tribündekiler, sahadaki futbolcular, kulübedekiler herkes bu maçı istedi. Maçın sonunda soyunma odasında çocuklar ağladı. Sevgi olursa dakika kaç olursa olsun Allah da yardım ediyor. Bu son değil, başlangıç. Önümüzdeki önemli maçlar var. Aynı duyguları yaşayarak, bu işe sarılalım. Sezon sonu neyi yanlış, neyi doğru yaptık birlikte tartışırız. Bu maçın dönüm noktası olduğunu söyleyebilmemiz için MKE Ankaragücü maçını kazanmamız gerekiyor." - "Herkes bize düşman"Aybaba, bir gazetecinin, maçın sonunda gözyaşlarınıza hakim olamadığını hatırlatması üzerine, "Bunlar anlık duygular. Bir dakika önce, 'Bu bizim kaderimiz; olmuyor, yapamıyoruz.' dedim. Bir dakika sonra farklı. Bizim işimiz kolay değil. Biz yalnız insanlarız. Sürekli eleştiriliriz. Herkes bize düşman. Nedense yaptığımız işle ilgili herkes bizi ağır ve acımasızca eleştiriyor. Biz bunları hak etmiyoruz. Bu da meslekle ilgili kaderimiz. Bunu yaşamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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