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15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Bursaspor - Osmanlıspor maçının ardından - BURSA

Bursaspor - Osmanlıspor maçının ardından - BURSA

- Bursa spor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak açıklaması, - Osmanlıspor Yardımcı Antrenörü Turan açıklaması, - Bursa spor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: - "Bu maç öyle bir maçtı ki 4 - 5 bile olabilirdi. Kazandığımız için mutluyuz" - Osmanlıspor Yardımcı Antrenörü Turan İnce: - "İki takım da oyundan kopmadı"BURSA (AA) - TFF 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Osmanlıspor'u 3 - 1 yenen Bursa spor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, farklı bitecek maçı zora soktuklarını, buna rağmen galip gelmeyi başardıklarını söyledi.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın zor geçeceğini bilerek sahaya çıktıklarını dile getirdi.Rakip takımın geçen sezondan kalan tecrübeli bir kadrosu olduğunu, kendilerinin ise yeni bir takımla sahaya çıktıklarına dikkati çeken Koşukavak, şöyle konuştu:"İlk 20 - 25 dakika kısmen kontrol bizdeydi. Gol gelince oyun bizim kontrolümüze geçti. 2 - 0'dan sonra oyunu tamamen kontrol edeceğimizi düşündük. Bu skor tehlikeliydi. Maç 2 - 2 de bitebilirdi. Oyunu kontrol edememe ve 2 - 0'ı oynayamama konusunda biraz canım sıkıldı. Ben sürekli 3'ü bulup maçı bitirme peşindeydim. Bu tür pozisyonlar yakaladık. Siz oyunu bitirmezseniz rakip gol bulur ve duygular devreye girer oyunu kontrol edemeyebiliriz. Az kalsın skor 2 - 2 oluyordu. Bu maç öyle bir maçtı ki 4 - 5 bile olabilirdi. Kazandığımız için mutluyuz." - Turan İnce: "İki takım da oyundan kopmadı"Osmanlıspor Yardımcı Antrenörü Turan İnce de Bursa spor maçının zor geçeceğini tahmin ettiklerini ve öyle de olduğunu söyledi.

Rakip takımın saha ve seyirci avantajıyla kendilerine zor anlar yaşattığını vurgulayan İnce, "Buldukları golden sonra rahatladılar. İki takım da oyundan kopmadı. Güzel bir futbol vardı. 80'den sonra futbolun ne kadar güzel bir oyun olduğunu gösterdik. İki takımı da kutluyorum. Bundan sonraki maçlarında rakibimize başarılar dilerim. Bursa 'ya Süper Lig yakışır." ifadelerini kullandı.

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Rektör Trol 

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