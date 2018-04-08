Bursaspor-Kasımpaşa maçının ardından - Özdeş ve Le Guen - BURSA
- Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş'in açıklamaları - Bursa spor Teknik Direktörü Le Guen'in açıklamalarıMaçın ardından - Bursa spor Teknik Direktörü Le Guen: - ''Bana 'git' denilirse giderim ama ben hala bu durumdan çıkabileceğimizi düşünüyorum'' - Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş: - '' 4 haftada 2 puan toplayıp ardından 2 dış saha maçından 6 puan almak önemliydi''BURSA (AA) - Bursa spor Teknik Direktörü Paul Le Guen, ''Bana 'git' denilirse giderim ama ben hala bu durumdan çıkabileceğimizi düşünüyorum.'' dedi. Fransız çalıştırıcı, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahalarında 1 - 0 kaybettikleri Kasımpaşa maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleri karşısında sahaya yansıttıkları oyunu sonuca çeviremediklerini, bunun için de cezalandırıldıklarını ve yenildiklerini söyledi.
Maçı kazanmak için sahada neredeyse her şeyi yaptıklarını dile getiren Le Guen, ''Neredeyse diyorum çünkü sonuca çeviremedik. 20 - 30 arası orta yaptık, birçok duran top kullandık ama ceza alanındaki etkinlik eksiğimiz maçı kazanmamızı engelledi. Bu periyottan çıkmak istiyorsak, oynadığımız oyunu sonuca çevirebilmeliyiz.” diye konuştu. - ''Pes edecek son kişi, son adam benim''Bir gazetecinin, ''Tribünlerden istifaya davet edildiniz. İstifa kelimesi sizin için ne ifade ediyor?'' sorusuna Le Guen, şu yanıtı verdi:''Pes edecek son kişi, son adam benim. Ne kadar çalıştığımı, ne kadar kendimi ortaya koyduğumu çok iyi biliyorum. Oyuncularım için de aynısını söyleyebilirim, ellerinden gelen en büyük çabayı ortaya koyuyorlar. Savaşma ruhunu ortaya koyuyorlar. Bana 'git' denirse giderim ama ben hala bu durumdan çıkabileceğimize inanıyorum. O yüzden son ana kadar savaşmaya devam edeceğim.''Le Guen, Moussa Sow'a ilk 11'de forma vermesiyle ilgili yöneltilen bir soru üzerine şunları kaydetti:''Sow'un fiziksel olarak daha iyi yöne gitmesi gerektiği herkes tarafından görebileceğiniz bir durum ama Sow, geldiği günden beri çok fazla aşama kat etti. Hafta boyunca da iyi performans sergilediğini düşündüm, ceza alanındaki etkinliğimizi artırmak için sahadaydı. İlk 11'e seçtim çünkü etkinliğini artıracağını düşünmüştüm. Sow daha iyiye gitmeli ama bunun için maç oynaması, daha fazla süre alması, kendini geliştirmesi gerekiyor.'' - Kasımpaşa cephesiKasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise Bursa spor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını, bundan dolayı da mutlu olduğunu söyledi.
Geçen hafta Göztepe, bu hafta da Bursa spor deplasmanlarından 6 puan elde ettiklerini hatırlatan Özdeş, ''Üst üste ülkenin en zor iki deplasmanından galibiyetle dönüyoruz. 4 haftada 2 puan toplayıp ardından 2 dış saha maçından 6 puan almak önemliydi.'' dedi. Özdeş, ligin başından bu yana sonuçlar ne olursa olsun üst sıralarda yer almaları gerektiğini söylediğini hatırlatarak, ''Bu galibiyetlerle üst bölüme yaklaştık. Hedefimiz, kalan 6 maçta aynı oyunu gösterip her maçı kazanmak olacak. Takımımız bunu başaracak güçte. Bu çıkışımız sürer diye düşünüyorum. Bu galibiyetleri seriye dönüştürmek istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.Deneyimli teknik adam, Bursa spor'un durumunun sorulması üzerine ise '' Bursa spor kaliteli bir takım, ancak bulunduğu konumdan ötürü bir baskı oluyor. Oyuncular bunu çok hissettiler. Ligin bitmesine 6 hafta var. Disiplinli bir takım Bursa spor, buradan çıkar diye düşünüyorum. Puanları alamadığınızda hedefler değişebilir. Oyunu doğru oynayan, bunu gerçekleştireceğine inanan takımlar da başarılı oluyorlar.'' diyerek sözlerini tamamladı.