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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bursaspor galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor - BURSA

Bursaspor galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor - BURSA

- Antrenman ve Samet Aybaba'dan detaylar - Samet Aybaba'nın konuşması - Bursa spor Teknik Direktörü Samet Aybaba:"Biz bu maçın (MKE Ankaragücü) üstüne bir maç daha kazanarak bu durumu sürekli hale getirmek istiyoruz"BURSA (AA) - Bursa spor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynayacakları MKE Ankaragücü maçını kazanarak galibiyet alışkanlığını sürekli hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Aybaba, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Demir Grup Sivasspor karşısında aldıkları 3 - 2'lik galibiyetin moral ve motivasyonu arttırdığını dile getirdi.Bu hafta MKE Ankaragücü'nün yeni bir takım yapısıyla sahaya çıkacağını belirten Aybaba, rakiplerinin 10 farklı oyuncuyla sahada olmasını beklediklerini ifade etti.
Aybaba, bu maçın hem kendileri hem de rakipleri için büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:"Ligin altında 8 - 9 takım birbiriyle mücadele ediyor. Biz bu maçın üstüne bir maç daha kazanarak bu durumu sürekli hale getirmek istiyoruz. Oyuncularımız da aynı düşünüyor ama sahaya yansıtmak önemli bunu. Bir de çok duygusal bir maç. Kaza geçiren evlatlarımız var orada. O yüzden maç saatleri değişti. İnşallah güzel ve keyifli bir maç olur. Bizim de onların da şiddetle puana ihtiyaçları var. İnşallah kazanan biz oluruz."Aybaba, Demir Grup Sivasspor maçında gözyaşlarına hakim olamamasının hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı:"Bu o anın duygusu değil, şimdiye kadar kaçırdığımız puanların, hakem hatalarının bize verdiği bir sürü zararın, yani hepsinin birikimiydi. 'Herhalde bu olmayacak.' duygusuydu o. İnanılmaz mutlu oldum. Duygu olmazsa başarı da keyif de mutluluk da olmaz. Oyuncularımız da aynı duyguları yaşadı soyunma odasında. İnşallah bu maçı da kazanır aynı duyguları yaşarız."

Allah Rektör 

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