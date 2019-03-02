Bursaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Ersel Uzğur - BURSA
- Demir Grup Sivasspor'u teknik sorumlusu Ersel Uzğur'un konuşmasıMaçın ardından - Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur: - "Uzatma dakikalarında yediğimiz gol Bursa spor adına futbol şansı, bizim adımıza futbol şansızlığı"BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bursa spor'a 3 - 2 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'u teknik sorumlusu Ersel Uzğur, iyi mücadele etmelerine rağmen futbol şansı yanlarında olmadığı için maçı kaybettiklerini söyledi.
Uzğur, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça zor bir mücadele olacağının farkındalığıyla çıktıklarını dile getirdi.Maçın bütünün bu şekilde geçtiğini belirten Uzğur, iki takım için de galibiyetin önemli olduğu bir maçı geride bıraktıklarını anlattı.Uzğur, Bursa spor'un bulduğu golden itibaren, maç temposunun düştüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:"Bu temponun düşme sebebi Bursa spor'un maçı bu şekilde bitirme arzusundan kaynaklı. Son dakikada attığımız golden sonra bu maçı puan alarak bitirmemiz gerekiyordu. Uzatma dakikalarında yediğimiz gol Bursa spor adına futbol şansı, bizim adımıza futbol şansızlığı. Sivasspor aleyhine penaltı çalınan birinci takım. Bu yüzden oyuncular rakibe dokunmaya korkuyor. Takımımız gerçekten bugün iyi mücadele etti. Bu iyi mücadeleyi devam ettirip, bundan sonra maçlarda daha iyi sonuç almaya çalışacağız."
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