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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Bursaspor'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı koreografisi - BURSA

Bursaspor'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı koreografisi - BURSA

- Futbolcuların ve yönetimin gelmesi - Koreografi hazırlığı - Koreografiden drone detayları - Yeşil - beyazlı ekip, antrenman öncesinde Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle "29 Ekim" yazısı oluşturduBURSA (AA) - Bursa spor Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla koreografi yaptı.Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde bir araya gelen kulüp yöneticileri, futbolcuları ve altyapı ekibi, antrenman öncesinde hazırlanan koreografi için düzen aldı.Antrenmana başlamadan önce Türk bayrağı ve Atatürk posterinin önünde toplanan yeşil - beyazlılar, "29 Ekim" koreografisini oluşturdu. Bursa spor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.Koreografinin çok güzel bir organizasyon olduğunu belirten Koşukavak, emeği geçen herkesi tebrik etti.

Rektör 

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