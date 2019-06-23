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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Bursaspor'da yeni başkan Mesut Mestan

Bursaspor'da yeni başkan Mesut Mestan

Açık oylamadan görüntü

Genel Kurul Olağanüstü Kongre 

-Başkan Mesut Mestan'ın açıklaması

- - Yeşil-beyazlı takımda olağanüstü kongreye tek aday olarak giren Mesut Mestan başkanlığa seçildi BURSA

- Bursaspor'da gerçekleşen olağanüstü genel kurulda, tek aday olarak seçime giren Mesut Mestan, yeşil-beyazlı kulübün yeni başkanı seçildi. Yeşil-beyazlı takımın olağanüstü genel kurulu Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirildi.
Kongreye tek aday olarak giren Mestan, yapılan açık oylamada, genel kurul üyelerinin oylarını alarak başkan seçildi. Ardından kürsüde kısa bir konuşma yapan Mestan, zor bir göreve geldiklerini ve bunun altından kalkacaklarını açıkladı.
Öte yandan bağımsız denetleme kurulu başkanlığına ise Serdar Güllülü seçildi.
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