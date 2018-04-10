Bursaspor’da Mustafa Er göreve başladı

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- Bursaspor’da Teknik Direktör Le Guen’in takımdan gönderilmesinin ardından akşam saatlerinde yapılan antrenmanda takımın başında Mustafa Er yer aldı. Antrenman öncesi konuşan genç çalıştırıcı, “Maç maç bakacağız. Tek düşüncesi kazanmak olan bir Bursaspor olacak sahada” dedi.

Yeşil-beyazlı takımda son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Paul Le Guen ile yollar ayrılmıştı. Fransız teknik adam öğle saatlerinde kulüpten ayrılırken, takımın başına kalan 6 maçlık periyotta yardımcı antrenör Mustafa Er’in getirildiği açıklandı. Saat 16.00’da yapılan antrenmanda takımın başında yer alan genç çalıştırıcı, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ‘Başta başkanımız olmak üzere tüm yönetim kuruluna bu önemli, şerefli görevi bana tebliğ ettikleri için teşekkür ediyorum’ diyen Er, şu ifadeleri kullandı: "Çok fazla geçmiş hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim için en önemli maç hafta sonu oynayacağımız Göztepe maçı. Hiç puan hesabı da yapmıyorum. Maç maç bakacağız. Her maça kazanmak odaklı çıkacak, tek düşüncesi kazanmak olan bir Bursaspor olacak sahada. Bu camianın içinden gelen biri olarak şehrin, taraftarın ne istediğini çok iyi biliyorum. Bunlara cevap verecek potansiyelimiz ve her şeyden önce inancımız var. Teknik ekip ve oyuncu arkadaşlarımız olarak bu cevaba karşılık vereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hem oyuncu arkadaşlarımız hem de kendimize güvenimiz tam. Şehrin desteği bizim için çok önemli. Zor bir süreçten geçtiğimiz aşikar ama Bursaspor çok büyük bir camia. El birliği ile herkes taşın altına elini koyduğu zaman yapamayacağı hiçbir şey yok. Tek payda Bursaspor. Ben de herkes de gelip geçici. Önemli olan bulunduğumuz süre içinde işin hakkını verebilmek. Biz de bunun için gece gündüz çalışacağız. Taraftarlarımızı bu sene biraz fazla üzdük ama bundan sonraki süreçte onların desteği bizim için çok önemli. Zor bir sürece giriyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak." İdmanda Kondisyoner Cemal Ayyıldız, Kaleci Antrenörü Koray Tanrıverdi ile Kondisyoner Giovanni de yer aldı. Yarın takıma katılması beklenen ve pro lisansı olan Ivko Gançev ise yardımcı antrenör olarak görev yapacak. Antrenör İsmail Serbest'in ise Scout Departmanı'nın başına geçeceği bildirildi.

Rakip izlemeyle ilgili kararı Mustafa Er'in vereceği öğrenildi. Öte yandan Göztepe maçı hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmanda kaburgasına darbe alan Titi takımdan ayrı düz koşu yaparken, Moussa Sow’un ise kondisyon salonunda özel kuvvet çalışması yaptığı ve yarın takıma dahil olacağı bildirildi.

Sakatlığı bulunan Bostock’a bazı testler uygulanacağı ve durumuna göre yarın takıma dahil olacağı belirtildi. Sol kalça adalesinde birinci derece yırtık bulunan Josua John’un ise 10 gün takımdan uzak kalacağı açıklandı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

