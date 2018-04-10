Bursaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı - BURSA
Antrenman görüntüleri - Yeşil - beyazlılarda yeni teknik direktör Mustafa Er, takımın başında ilk çalışmasına çıktıBURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Bursa spor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Sözleşmesi tek taraflı feshedilen Fransız teknik direktör Paul Le Guen'in yerine bu göreve getirilen Mustafa Er, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi Mustafa Er, oyuncularıyla saha ortasında bir süre görüştü.Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.Kasımpaşa maçında kaburgasına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Titi, günü koşuyla tamamlarken, Moussa Sow kondisyon salonunda özel kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bursa spor'da sakatlığı süren John Bostock'a da bazı testlerin uygulandığı, testlerin sonucuna göre bu oyuncunun yarın takımla çalışabileceği kaydedildi.Bu arada, sol kalça adalesinde birinci derece yırtık tespit edilen Joshua John'un da tedavisine başlandığı, bu oyuncunun 10 gün takımdan ayrı kalacağı bildirildi. Bursa spor Kulübü Başkanı Ali Ay da antrenmanın ilk yarım saatlik bölümünü saha kenarından takip etti.Yeşil - beyazlılar yarın yapacağı çift antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek.