Bursalı Şüca Kemankeş adına düzenlenen turnuvada sporcular kıyasıya yarıştı

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- - Geleneksel okçuluk turnuvasına 260 sporcu katıldı BURSA



- Dünyaca ünlü Bursalı Şüca Kemankeş adına düzenlenen geleneksel okçuluk turnuvasına Türkiye’nin birçok yerinden 260 sporcu katıldı.

Bursa Sipahi Atlı ve Okçuluk Spor Kulübü Derneği öncülüğünde Osmangazi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Dağ-Der’in katkılarıyla Atıcılar Spor Tesisleri’nde Bursalı Şüca Kemankeş adına düzenlenen geleneksel okçuluk turnuvasına Türkiye’nin çeşitli yerlerinden her yaş grubundan 260 sporcu katıldı.

2 gün süren turnuvada geleneksel okçuluğun yaşatılması için yaylar gerildi. Bursa Sipahi Atlı ve Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Beltan Yücel, “Bursa’da ilk defa bir etkinlik düzenliyoruz. Bursalı Şüca Kemankeş adına yapıyoruz. Aynı zamanda Bursa’nın kurtuluşu haftası kapsamına da alındığı için mutluyuz. Bursa’da bu organizasyonun artarak devam etmesini istiyoruz. Sporcular Kars, Mersin, İstanbul, Akhisar, Ankara, İzmir gibi illerden katılım sağladı. 260 yarışmacı katıldı.

Eli yay tutan herkesin yapabileceği bir spor. Bunun için bir yaş sınırlaması yok. Herkes geleneksel kıyafetiyle renk cümbüşü içerisinde yarışmamıza devam ediyoruz” dedi.

Duman Ağa lakabı ile bilinen geleneksel okçuluğun duayenlerinden kabul edilen Şenol Duman, “1951’den beri unutturulmuş geleneksel okçuluk sporumuzun canlanması için canla başla mücadele ediyoruz. 40 derece sıcağın altında geleneksel kıyafetlerle Türk örf ve adetlerine göre bunu yaşatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

2.5 yıldır okçuluk sporu ile uğraşan Zeynep Zehra Türkmen ise yarışmaya İstanbul’dan katıldığını dile getirerek, “Farklı bir formatta yapılıyor. Burada daha farklı yarışıyoruz var. Değişik bir deneyim olacak benim için” dedi.



